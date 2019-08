Sąd w Meksyku zezwolił na rekreacyjne zażywanie kokainy

Sąd w stolicy Meksyku przyznał dwóm osobom, których tożsamości nie ujawniono, prawo do posiadania, przewożenia i zażywania kokainy, jednocześnie zakazując im sprzedawania narkotyku.

Sprawa trafiła na wokandę na wniosek Mexico United Against Crime (MUAC), pozarządowej organizacji walczącej o liberalizację przepisów dotyczących narkotyków w Meksyku.

Zgodnie z wyrokiem, para może zażywać nie więcej niż 500 miligramów kokainy na dobę. Osoby, których dotyczy werdykt nie mogą pod wpływem kokainy pracować, prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn. Zakazano im także nakłaniania innych do zażywania narkotyku i przyjmowania kokainy w miejscach publicznych lub w obecności dzieci.

Sędzia Víctor Octavio Luna Escobedo stwierdził w wyroku, że rekreacyjne zażywanie kokainy ma pozytywne skutki - "rozładowuje napięcie, zwiększa percepcję oraz pragnienie przeżywania nowych osobistych i duchowych doświadczeń".

Sąd nakazał państwowej agencji podlegającej sekretarzowi zdrowia umożliwienie parze legalnego wejścia w posiadanie kokainy. Według AFP, agencja oceniła, że nie ma takich uprawnień, w związku z tym wykonanie wyroku zostało wstrzymane. Sprawę musi rozpatrzyć sąd wyższej instancji.

W oświadczeniu MUAC stwierdziło, że wyrok stołecznego sądu nie jest równoznaczny z legalizacją kokainy. Organizacja oceniła, że werdykt stanowi przejaw nowego podejścia wymiaru sprawiedliwości do problemu narkotyków i jest okazją do zakończenia wojny narkotykowej oraz impulsem do przeznaczenia publicznych środków na walkę z innymi przestępstwami.

Od 2006 r. z rąk karteli narkotykowych zginęło w Meksyku około 250 tysięcy ludzi.