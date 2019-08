Samobójstwo czy zabójstwo? Wyniki sekcji zwłok Jeffreya Epsteina

Epstein prawdopodobnie próbował już wcześniej popełnić samobójstwo - 23 lipca, wkrótce po tym, jak odmówiono mu zwolnienia za kaucją. Próba samobójcza sprawiła, że umieszczono go pod specjalną obserwacją. Sześć dni później strażnicy uznali, że Epstein nie stanowi już zagrożenia dla swojego życia, więc miliarder wrócił do celi, w której znajdował się z innym więźniem. Wieczorem w dzień przed samobójstwem jego współtowarzysza przeniesiono. Według "New York Times", dwoje członków personelu służby więziennej zasnęło i nie dotrzymało obowiązku sprawdzania celi Epsteina co 30 minut. Funkcjonariusze i naczelnik placówki zostali zawieszeni.

W sprawie śmierci miliardera śledztwo prowadzą FBI oraz Departament Sprawiedliwości. Wyjaśnień w związku ze sprawą zażądała komisja sprawiedliwości Izby Reprezentantów. Parlamentarzyści chcą wiedzieć, jak Epsteinowi udało się popełnić samobójstwo i dlaczego więzień tej rangi nie znajdował się pod stałą obserwacją.

Jeffrey Epstein był oskarżony o molestowanie seksualne i nakłanianie do prostytucji nieletnich. Groziło mu 45 lat więzienia.