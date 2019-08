Blackout w Indonezji. Miliony ludzi bez prądu

Z powodu awarii w stolicy Dżakarcie, gdzie mieszka 30 milionów ludzi, zapanowały ciemności. Władze były zmuszone do tymczasowego zamknięcie nowego systemu transportu.

Gubernator miasta Anies Baswedan zapewnił krewnych chorych osób, że wszystkie szpitale w Dżakarcie działają bez zmian. Do czasu opanowania problemu zaapelował do mieszkańców miasta, by ograniczyli swoje podróże i oszczędzali wodę.

Pierwsze przerwy w dostawie prądu wystąpiły dziś koło południa czasu lokalnego. Zapewniano, że awaria jeszcze dziś zostanie usunięta i należy spodziewać się problemów z zasięgiem sieci komórkowych. Wyłączone są również bankomaty. Mieszkańcy zgłaszają, że niektóre budynki mieszkalne pogrążyły się w ciemnościach.

- Przerwa w dostawie prądu trwa już od kilku godzin i w moim mieszkaniu jest bardzo gorąco, ponieważ klimatyzator jest wyłączony - powiedziała mieszkanka Dżakarty Maya Larasati.

Z powodu awarii nie działa również miejska sygnalizacja świetlna, co doprowadziło do większych niż zazwyczaj korków.