Filipiny: Masowe zatrucie na urodzinach byłej pierwszej damy

Na przyjęcie urodzinowe z okazji 90. urodzin Marcos przygotowany był poczęstunek dla około 2500 osób.

Richard Gordon, prezes Filipińskiego Narodowego Czerwonego Krzyża, który wysłał zespoły ratunkowe do kompleksu sportowego, gdzie odbyła się impreza twierdzi, że powodem zatrucia były jajka i gulasz mięsny. Na swoim koncie na Twitterze opublikował zdjęcia przedstawiające pracowników Czerwonego Krzyża, którzy pomagali rozwiązać problem.

As of 1:55PM, 137 patients suffered from vomiting and dizziness due to alleged food poisining. Accdg to reports, adobo and egg were served to est. 2,000 participants during the party. PRC already alerted nearby hospitals for possible patient transport. pic.twitter.com/Tj0VnCezv9