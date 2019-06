Kolekcja bielizny od Kim Kardashian. Oburzenie Japończyków

Kolekcja obejmuje m.in. bezszwowe biustonosze i bieliznę z wysokim stanem. Oburzenie internautów wywołała nazwa nowej marki. Kardashian West zastrzegła znak towarowy "Kimono".

Dodatkowo w ubiegłym roku zastrzegła także "Kimono Body", "Kimono Intimates" i "Kimono World".

Reakcja była daleka od pozytywnej. Wiele osób wyrażało swoje niezadowolenie za pomocą hashtagu #KimOhNo.

Finally I can share with you guys this project that I have been developing for the last year.

I’ve been passionate about this for 15 years.



Kimono is my take on shapewear and solutions for women that actually work.



Photos by Vanessa Beecroft pic.twitter.com/YAACrRltX3