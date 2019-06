Islandia nie będzie w tym roku polować na wieloryby

Druga firma już wcześniej zapowiedziała, że nie będzie prowadziła połowu latem. Powodem jest brak czasu na odpowiednie przygotowanie floty.

Lokalne media informują, że problemem było późne wydanie pozwoleń na przeprowadzenie połowu. Były również trudności ze sprzedażą mięsa wielorybów na rynku japońskim.

Trwający sezon będzie pierwszym od 2002 r., kiedy to żaden wieloryb nie zostanie wyłowiony z wód Islandii. W ubiegłym roku upolowano 145 wielorybów i 6 płetwali karłowatych.

Islandia ma ustalony roczny limit połowów. W przypadku wielorybów wynosi on 209 sztuk, a w przypadku płetwali karłowatych 217 sztuk. Ograniczenie to będzie obowiązywało do 2023 roku.