"Dzieci muszą wiedzieć, że nie możemy im kupić wszystkiego"

- Dzieci muszą wiedzieć, że środki są ograniczone i nie możemy kupić wszystkiego - mówi Małgorzata Sobkowicz, wiceprezes Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości

W sobotę Dzień Dziecka. Jaki prezent powinien dać odpowiedzialny rodzic?

Warto po prostu spędzić z dzieckiem jak najwięcej czasu. Spacer albo piknik z drobnymi prezentami, a później wspólne lody w zupełności wystarczą. A przy okazji można wpoić pierwszą lekcję szacunku do pracy rodziców i zarobionych przez nich pieniędzy.

Z roku na rok wydajemy coraz więcej na swoje pociechy, kupując już nie tylko ubrania czy zabawki, ale coraz częściej drogi sprzęt elektroniczny.

Dzieci muszą wiedzieć, że środki są ograniczone i nie możemy kupić wszystkiego. Na początek powinniśmy dać dziecku możliwości wyboru. Gdy na takim spacerze w parku będą baloniki czy wata cukrowa, można powiedzieć: kupujemy te drobiazgi albo idziemy do kina – co wybierasz? Trzeba to wpajać już najmłodszym, a w przyszłości będzie łatwiej uwrażliwić dziecko na wartość pieniądza.

Dziecko dorasta, a nastolatkowi nie wystarczą już piknik i balonik.

Nastolatki często wręcz żądają elektronicznych gadżetów czy drogich markowych ubrań. Dla mnie to niezrozumiałe, bo ceny bywają horrendalne, a rodzice bez mrugnięcia okiem zgadzają się na takie zachcianki. W przypadku starszych dzieci ważne jest zatem uświadamianie im, jaka jest sytuacja materialna rodziny. Powinny wspólnie z rodzicami pracować nad zaplanowaniem rodzinnego budżetu na miesiąc. Kiedy dziecko jest już świadome wartości pieniądza, możemy dać mu pierwsze kieszonkowe. To może być już w okolicach 11 lat. Wtedy też możemy zawierać z nimi umowy – kupimy jakiś gadżet, jeśli dziecko zaoszczędzi połowę jego wartości samodzielnie.

Rodzice nie zawsze jednak potrafią być konsekwentni...

...bo zrobiliby wszystko dla swojego dziecka. Widać ciekawą zależność. Dzieci z rodzin uboższych są bardziej świadome ograniczeń budżetu domowego. Ci rodzice, którym powodzi się lepiej, machają na to ręką. Przymykają oko na kupno kolejnych butów, zabawek, ubrań. Rodzice powinni być jednak bardziej asertywni wobec własnych dzieci i dla ich dobra wraz z nimi uczyć się planowania wydatków.