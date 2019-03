Australia: Telefon ocalił mężczyznę przed strzałą z łuku

43-letni mieszkaniec Australii został zaatakowany przed swoim domem przez mężczyznę uzbrojonego w łuk. Życie 43-latkowi ocalił jego telefon komórkowy, który zatrzymał strzałę wystrzeloną w jego kierunku - informuje BBC.

Do incydentu, który mógł zakończyć się tragicznie doszło na terenie Nowej Południowej Walii, w mieście Nimbin, ok. 180 km na południe od Brisbane. 43-latek pokłócił się z 39-latkiem przed swoim domem. W pewnym momencie, gdy pierwszy mężczyzna chciał nagrać przebieg kłótni telefonem komórkowym, drugi strzelił do niego z łuku.

Strzała trafiła w telefon komórkowy, przebiła go i - wytraciwszy impet - jedynie niegroźnie raniła 43-latka w twarz.

39-latek został aresztowany przez policję, która wkrótce przybyła na miejsce incydentu.

Obaj mężczyźni byli znajomymi - podała policja. Nie jest jasne czego dotyczył spór między nimi.

39-latek usłyszy zarzut napaści i uszkodzenia mienia. Przed sądem stanie w przyszłym miesiącu.