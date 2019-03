Świnka Peppa oskarżona o seksizm. Za użycie słowa "strażak"

Odcinek, który został poddany krytyce, nosi tytuł "The Fire Engine" i zaczyna się od słów narratora": "Mama Świnka jest ubrana jak strażak (fireman)".

Na Twitterze oficjalne konto straży pożarnej napisało: "Dajcie spokój, nie jesteśmy strażakami (ang. firemen) już od 30 lat. Macie ogromny wpływ na dzieci i używanie nieaktualnych stereotypowych sformułowań dotyczących płci uniemożliwia młodym dziewczętom zostanie strażakami (ang. firefighters)".

Come on @peppapig, we’ve not been firemen for 30 years. You have a huge influence on kids & using out of date stereotypical gender specific wording prevents young girls from becoming firefighters. Join our #Firefightingsexism campaign https://t.co/IRjLtqolEl