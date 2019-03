Filipiny: Zawaliła się kaplica. Są ranni

Jak podaje GMA News, do zdarzenia doszło we wtorek po południu. Dwupiętrowa kaplica w mieście Davao na Filipinach zawaliła się podczas odbywającej się w niej mszy.

W zdarzeniu rannych zostało 12 osób. Poszkodowani trafili do szpitala.

Jan informuje telewizja GMA News, lokalne władze ostrzegły ministerstwo, że budynek nie nadaje się już do użytku.

Policja prowadzi śledztwo w tej sprawie.

A chapel on stilts in Brgy. 22-C, Davao City collapsed into the sea on Sunday noon. (Photos by @ChrislenBulosan) @ABSCBNNews @DZMMTeleRadyo pic.twitter.com/uRU6nddUIP