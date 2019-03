Tatuaż henną spowodował oparzenia na ciele 7-latka

Jak podaje „Daily Mail”, Leanne Richardson zgodziła się, aby jej 7-letniemu synowi Owenowi podczas wakacji w hiszpańskim Salou zrobiono tatuaż henną. Wzory wykonano na ramieniu i klatce piersiowej dziecka. Gdy rodzina wróciła do rodzinnego Consett w Anglii, matka chłopca zauważyła na jego ciele objawy reakcji alergicznej - liczne poparzenia oraz wysypkę. Choć 7-latkowi podano leki, stan zdrowia chłopca się pogarszał, w związku z czym dziecko zawieziono do szpitala. Zdaniem lekarzy, oparzenia wywołała parafenylenodiamina, którą nazywa się także „sztuczną henną”.

