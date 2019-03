Salwador: 30 lat więzienia za aborcję, która mogła być poronieniem

Sąd Najwyższy Salwadoru zdecydował, że na wolność wyjdą trzy kobiety skazane na 30 lat za aborcję. Wszystkie trzy twierdziły, że poroniły, ale skazano je za zabójstwo z premedytacją (tak bardzo często kwalifikuje się aborcję w Salwadorze, gdzie jest ona całkowicie zakazana).

Alba Rodríguez i María del Tránsito Orellana spędziły w więzieniu 9 lat, a Cinthia Rodriguez - ponad 11 lat.

Co do zasady aborcja jest w Salwadorze zagrożona karą od dwóch do ośmiu lat więzienia. Jeśli jednak aborcja zostanie zakwalifikowana jako zabójstwo z premedytacją - wówczas kobiecie grozi nawet do 40 lat więzienia. Wiele kobiet z Salwadoru zostało skazanych na długoletnie więzienia w sytuacjach, gdy istniała wątpliwość, czy rzeczywiście doszło do aborcji - często za aborcję uznawane są sytuacje, które równie dobrze mogą być poronieniami. Również przyjście na świat martwego dziecka może zostać zakwalifikowane jako aborcja.

- Jestem szczęśliwa, szczęśliwa, że odzyskałam wolność, czekałam na to bardzo długo - mówiła Rodriguez przed więzieniem.

Według przedstawicieli organizacji ACDATEE Sąd Najwyższy uznał, że kobiety skazano na "nieproporcjonalne i niemoralne" kary, których wpływ na ich rodziny jest negatywny.

O decyzji sądu kobiety poinformował w liście zastępca ministra sprawiedliwości w przededniu Międzynarodowego Dnia Kobiet.

Według organizacji broniących praw kobiet co najmniej 30 kobiet skazanych na długoletnie więzienie za aborcję zostało w ciągu ostatnich 10 lat zwolnionych z więzień po ponownym rozpatrzeniu ich spraw. Ok. 20 kobiet skazanych za aborcję wciąż jednak przebywa w więzieniach.

Według Amnesty International Salwador jest "jednym z najgroźniejszych państw dla kobiet na świecie".