Wielka Brytania: Wypadek ciężarówki. Zginęło 200 owiec

Zwierzęta zginęły w wypadku, do którego doszło w nocy na drodze A76 między Sanquhar i Thornhill w hrabstwie Dumfries and Galloway. Kierowca doznał tylko niewielkich obrażeń.

Lokalna policja umieściła na Twitterze zdjęcie przewróconej ciężarówki, której właścicielem jest przewoźnik z Longtown, wraz z apelem o pomoc w śledztwie ws. incydentu.

"Wypadek zdarzył się wczoraj wieczorem o północy (poniedziałek 25 lutego) w pobliżu Enterkinfoot, na południe od Mennock. Kierowca doznał niewielkich obrażeń, jednak zginęło ponad 200 owiec na pokładzie ciężarówki" - napisała policja.

We are appealing for witnesses following an RTC which closed the #A76 overnight. Crash happened around 10:50 PM last night (Monday 25th) near to Enterkinfoot, south of Mennock. The driver received minor injuries, however over 200 sheep onboard died. Road now open #DGRoads pic.twitter.com/yMGvoiXXjc