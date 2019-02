Twierdzi, że wskrzesił człowieka. Domy pogrzebowe chcą pozwu

W Afryce Południowej grupa właścicieli zakładów pogrzebowych chce pozwać zbiorowo pastora, który twierdzi, że wskrzesił człowieka.

W sieci opublikowano wideo, na którym widać pastora Alpha Lukau, krzyczącego nad trumną ze zmarłym Trevodene'em Trevorem. Lukau mówi głośno: „powstań”. Gdy mężczyzna otwiera oczy i siada w trumnie, tłum zaczyna wiwatować. Później „wskrzeszony” Trevor wstaje i podąża za pastorem.

Jak pisze BBC, sprawa nie spodobała się właścicielom firm pogrzebowych, którzy twierdzą, że zostali zmanipulowani do wzięcia udziału w "przedstawieniu". Aby chronić swoją reputację, myślą o złożeniu pozwu zbiorowego. Kingdom Blue, Kings & Queens Funeral Services i Black Phoenix poinformowały w rozmowie z mediami, że przedstawiciele kościoła oszukują ich na różne sposoby.

– Nie ma czegoś takiego, jak cuda – powiedział komisarz ds. promocji i ochrony społeczności kulturalnych, religijnych i językowych w południowoafrykańskiej telewizji publicznej. – Są gotowi zarabiać na braku nadziei naszych obywateli – dodał.

BBC podkreśla, że wideo wywołało ogólnonarodową debatę na temat fałszywych pastorów i zostało powszechnie potępione przez uznane grupy religijne.

W sieci tymczasem popularność zdobywa hashtag #ResurrectionChallenge, który w zabawny sposób przedstawia całą sytuację.

- Watch the moment pastor Alph Lukau - @AlphLukau revives a 3-day -old dead man in South Africa. pic.twitter.com/N5O6ZPcRgO — SubDeliveryZone (@SubDeliveryZone) 25 lutego 2019

The food clearly slaps different after being resurrected.???? #ResurrectionChallenge pic.twitter.com/5U4uaWiutL — Pootie Tang (@Mdudemeister) 25 lutego 2019

Natures even the animals are taking part #ResurrectionChallenge pic.twitter.com/gY9cr8F7D4 — Stanley (@Stanleymasi) 25 lutego 2019