Można podpisywać petycję #NOBELdlaWOŚP

Rafał Sonik ruszył z akcją zmierzającą do o przyznania Pokojowego Nobla dla Jurka Owsiaka i WOŚP.

Słynny zwycięzca Rajdu Dakar, sportowiec i filantrop ruszył z akcją mającą na celu zebranie miliona podpisów pod petycją do Komitetu Noblowskiego o przyznanie Pokojowej Nagrody Nobla dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i jej inicjatora Jurka Owsiaka.

- „Zło dobrem zwyciężaj”! Te słowa od lat przekuwają w działanie Jurek Owsiak i założona przez niego Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Nadszedł czas byśmy za to podziękowali. Zbierzmy dla nich milion głosów poparcia i stwórzmy #SiłaDOBRA! Niemal doQuadnie 30 lat temu ponownie staliśmy się wolni. Milionowy ruch Solidarności obalił komunizm, wskazując drogę do wolności innym narodom. Zrobiliśmy to MY – Polacy! Teraz mamy okazję pokazać, że wciąż potrafimy być solidarni w ważnych chwilach. A taką jest wsparcie kolejnego Polaka w drodze po Pokojową Nagrodę Nobla. Nasze podpisy będą wyraźnym gestem poparcia dla polskiego Kandydata i przypomną, że idee i wartości, które wysyłamy w świat, są wspólne dla każdego człowieka.- możemy przeczytać na stronie Avaaz.org. Petycje Obywatelskie. Pod petycję podpisało się już ponad 30 tysięcy osób.

Poniżej dalsza część artykułu

Inicjator akcji Rafał Sonik w rozmowie z „Rzeczpospolitą” powiedział:- Nobel jest bardzo potrzebny dla setek tysięcy, milionów wolontariuszy WOŚP, ale też dla liderów organizacji społecznych i dla tych, którzy te organizacje wspierają. Nobel byłby świadectwem, że warto czynić dobro, że warto pomagać innym.

Rajdowca do zbiórki podpisów zainspirowała zbiórka na Facebooku "do ostatniej puszki prezydenta Adamowicza". Sonik liczy, że zainicjowana przez niego akcja również spotka się z tak wielkim uznaniem Polaków.

Inicjatywę wspierają już takie osoby, jak Janina Ochojska, Patrycja Krzemińska, Anna Dymna, siostra Małgorzata Chmielewska, Agnieszka Chylińska, Kayah, Anna Maria Jopek, zespół De Mono.

Petycję można podpisać tu: