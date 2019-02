Wódka najlepszym hasłem w polskiej Wikipedii

Hasło dotyczące wódki wygrało konkurs Wolna Polska-Wolna Wiedza. To najbardziej wartościowy merytorycznie artykuł na polskiej Wikipedii.

Konkurs został zorganizowany z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Rozpoczął się we wrześniu ubiegłego roku i polegał na rozbudowie artykułów w Wikipedii, tak, aby ich jakość merytoryczna była na jak najwyższym poziomie.

Co prawda nie ma twardych dowodów, że wódka na pewno została wymyślona w Polsce, ale artykuł na Wikipedii mówi sam za siebie – powstał z tak ogromną pieczołowitością i dbałością o detale, że nawet abstynenci przeczytają go z przyjemnością. Wódka – na Wikipedii to samo zdrowie! – komentuje prof. Dariusz Jemielniak, jeden z jurorów konkursu Wolna Polska-Wolna Wiedza.

W konkursie wzięło udział 26 haseł, do finału zakwalifikowano 8. Drugie miejsce zajęła Polska szkoła filmowa, a trzecie orzeł bielik.

Zwycięskie hasła wyłoniło jury w składzie: Edwin Bendyk, Paweł Cywiński, Piotr M.A. Cywiński, Anna Herbich-Zychowicz, Dariusz Jemielniak, Jacek Kołtan, Radosław Kotarski, Justyna Suchecka i Jakub Wygnański.