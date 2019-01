Francja: "Czerwone długopisy" dołączają do "żółtych kamizelek"

Do protestujących od kilku tygodni we Francji "żółtych kamizelek" może dołączyć nowa grupa. Swoje zgromadzenia publiczne zapowiedziały "czerwone kamizelki", czyli niezadowoleni z obecnej sytuacji nauczyciele.

Do ruchu "czerwonych długopisów" należy około 60 tys. osób. Podczas wczorajszego zgromadzenia ogólnego zdecydowano o zorganizowaniu dwóch zgromadzeń publicznych.

Nauczyciele będą protestować przeciw zbyt niskim wynagrodzeniom i złym warunkom pracy. Nie planuje jednak prowadzić strajku. Naśladując "żółte kamizelki", zamierzają organizować zgromadzenia, okupację pomieszczeń, przetrzymywanie szkolnych dzienników i apelowanie do rodziców, by nie przyprowadzali uczniów do szkół.

Członkowie grupy liczą na podwyżki zarobków oraz podniesienia statusu nauczyciela. Pierwszy zgromadzenie zaplanowano na sobotę.