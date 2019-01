Oryginalny protest Nosowskiej. Artystka śpiewa dla dzików

Katarzyna Nosowska postanowiła dołączyć się do protestu przeciwko masowemu odstrzałowi dzików, który planuje rząd. Artystka śpiewa na Instagramie oryginalną piosenkę i prosi o podpisanie petycji.

Nie trzeba było długo czekać na publiczne protest w sprawie odstrzałowi dzików. Sprzeciwiają się temu nie tylko aktywiści, ale także internauci czy artyści.

Do akcji dołączyła także wokalistka Katarzyna Nosowska. Artystka wyraziła swój sprzeciw tworząc cover przeboju Dawida Podsiadły „Małomiasteczkowy”. W portalu społecznościowym Instagram znaleźć można wideo, na którym wokalistka zmienia tekst utworu tak, by odnosił się do ochrony zagrożonych polowaniami zwierząt.

Tak brzmi tekst śpiewanej przez Nosowską piosenki:

„Że zagłada czeka dzika,

Choć u Brzechwy dzik jest zły,

To przecież wiersz wierszyka.

Za afrykański pomór świń

Ukarać chcą leśnego włochacza,

Bez dzika to nie będzie ten las,

Który znamy ty i ja od dzieciaka.

Dzik nie umie bronić się sam,

Dzik chce liczyć na ciebie.

Dzik nie umie bronić się sam,

Dzik chce liczyć na ciebie.”

"Na znaną melodię, bo ze znaną łatwiej się przebić:) #dzik @dylanwishop #malomiasteczkowydzik #malomiasteczkowy petycje w sprawie dzików znajdziesz pod linkiem w instastory, cały czas można się tam dopisać!” - dodała w opisie artystka.