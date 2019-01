Wydawca książek pozywa Netflix za "Black Mirror: Bandersnatch". Domaga się 25 mln dolarów

Chooseco LLC, wydawca serii książek "Wybierz własną przygodę" ("Choose Your Own Adventure"), twierdzi, że głośny film Netflixa narusza jego znak towarowy.

"Bandersnatch", udostępniony w Nerflixie w grudniu 2018 roku, pozwala widzowi dokonywać wyborów za jedną z postaci, wpływając w ten sposób na przebieg fabuły.

Seria "Choose Your Own Adventure" była szczególnie popularna w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. W książkach czytelnik, podobnie jak w "Bandersnatch", dokonuje wyborów za bohatera, kształtując w ten sposób rozwój akcji.

Chooseco LLC domaga się teraz co najmniej 25 milionów dolarów odszkodowania i oskarża Netflix o świadome wykorzystanie marki "Choose Your Own Adventure".

Według pozwu, złożonego w sądzie federalnym w Vermont, Netflix starał się o licencję na kolekcję "Choose Your Own Adventure" w 2016 roku, ale jej nie otrzymał. "Chooseco i Netflix były zaangażowane w negocjacje, które trwały przez wiele lat, ale Netflix nie otrzymał licencji" - można przeczytać w pozwie - donosi The Hollywood Reporter.

"Co najmniej jeden raz przed udostępnieniem "Bandersnatch", Chooseco wysłało do Netflixa pisemną prośbę o wstrzymanie emisji, prosząc o zaprzestanie używania znaku "Wybierz własną przygodę" w związku z działaniami marketingowymi, związanymi z innym programem telewizyjnym" - czytamy dalej.

W pozwie wskazano przy tym, że w jednej ze scen w "Bandersnatch" główny bohater mówi, że książka, która zainspirowała go do stworzenia gry, nad którą pracował "To nie jest książka 'Choose Your Own Adventure'".