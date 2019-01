Szkocja: Książka wypożyczona w 1978 r. wróciła w 2019 r.

Do biblioteki w Aberdeen wróciła książka, która powinna zostać zwrócona 40 lat temu - informuje BBC.

Książka, z której oddaniem wypożyczający spóźnił się o 40 lat, wróciła do Centralnej Biblioteki w Aberdeen. Za przetrzymanie książki osoba, która ją zwróciła, zapłaciła 3,60 funta kary.

Dallas King z Bibliotek Miejskich Aberdeen relacjonował, że osoba, która zwróciła książkę, znalazła ją w czasie porządków w domu i "pokornie ją zwróciła".



- Została zwrócona zaraz po Nowym Roku. Osoba, która ją zwróciła przepraszała gorąco i zniknęła, zanim zdążyliśmy zapytać ją o dodatkowe szczegóły - podkreślił King.

Przetrzymywana przez 40 lat książka to kryminał "A Touch of Danger" autorstwa Jamesa Jonesa, znanego przede wszystkim jako autora "Stąd do wieczności".

- Tak poważne spóźnienie ze zwrotem książki zdarza się rzadko. Dobrze, że książka wróciła po tym długim czasie - podsumował King.