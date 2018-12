Mural Banksy'ego chroniony 24 godziny na dobę

Graffiti Banksy’ego, które pojawiło się w ubiegłym tygodniu na jednym z garaży w walijskim Port Talbot, sercu brytyjskiego przemysłowego stalowego, 24 godziny na dobę pilnowane jest przez ochronę.

Jak informuje BBC, po tym jak Banksy zaprezentował w sieci swój najnowszy mural, niemal natychmiast stał się on lokalną atrakcją turystyczną. Jak twierdzą wolontariusze, którzy zgłosili się do pilnowania pracy, w dwa dni pojawiło się tam około 2000 odwiedzających.

Na miejscu pojawiła się również profesjonalna ochrona, która pilnuje graffiti 24 godziny na dobę. Praca zabezpieczona została metalowym ogrodzeniem i plastikowym ekranem. Jak podaje BBC, "pijany półgłówek" chciał zerwać plastikowy ekran, ale ochroniarze zdążyli go powstrzymać.

Właściciel garażu, na którym Banksy umieścił mural, powiedział w rozmowie ze Sky News, że zainteresowanie muralem sprawiło mu duże problemy. - Na początku sytuacja wydawała się zabawna, ale szybko zaczęła być stresująca. Nie mogłem spać, ale odkąd miejsce jest chronione, wszystko wróciło do normy - powiedział 55-letni Ian Lewis.

BBC poinformowało także, że aktor Michael Sheen, który dorastał w pobliżu Port Talbot, pomaga opłacać osoby chroniące mural.

Banksy opublikował swoje najnowsze dzieło w ubiegłym tygodniu na portalu społecznościowym Instagram. Internauci interpretują pracę, jako komentarz artysty do problemu zanieczyszczenia powietrza. Na ceglanej, pomalowanej na biało ścianie, zobaczyć można chłopca z sankami. Podnosi on do góry głowę i na wyciągnięty język próbuje złapać spadające z nieba płatki śniegu. Za rogiem budynku, na którym znajduje się obraz, widać jednak, że unoszące się w powietrzu drobiny są resztkami odpadów z palącego się śmietnika.

Banksy, wideo, na którym pokazał swoją pracę opatrzył podpisem "wesołych świąt”. Kamera pokazuje w zbliżeniu fragmenty dzieła, a później obejmuje całość pracy. Artysta pokazuje na filmie także domy i zatrzymuje obraz na budynku fabryki.

Port Talbot jest miastem przemysłowym, w którym znajdują się największe w Wielkiej Brytanii zakłady stalowe.