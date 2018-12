Książę Karol w Cork: 6 tys. euro na czyszczenie klamek

Wydatki Rady Miejskiej Cork ujawnił na Twitterze jeden z radnych.

Pyta o sens wydawania "szalonych" sum, i o to, dlaczego pieniądze te nie zostały przeznaczone na przykład na walkę z bezdomnością w Cork.

"Nie jest dla mnie problemem wizyta książęcej pary, ale nie potrafię przejść do porządku dziennego nad tymi wydatkami, podczas gdy mamy tylu bezdomnych i kolejki pacjentów do szpitali" - napisał Thomas Gould, lider Sinn Féin w Cork.

Cork City Council’s spent €19,770 for a dinner for Charles & Camilla along with 70 guests. In total €203,761. I have no issue with them visiting but I cannot stand over this type of expenditure when we have the high levels of homelessness, hospital waiting lists € much more. pic.twitter.com/WmaUK4SI6o