Aborcja w Irlandii już prawie legalna

Nowe przepisy zezwalają na przerwanie ciąży do 12 tygodnia na życzenie lub w przypadku, gdy istnieje ryzyko zagrożenia życia lub zdrowia matki. Zabieg będzie bezpłatny.

Ponadto ustawa przewiduje możliwość aborcji w przypadkach, gdy wady płodu są tak poważne, że doprowadzą do jego śmierci w ciągu 28 dni po narodzinach.

Irlandzki premier Leo Varadkar podziękował dziś głosującym w majowym referendum za złagodzeniem przepisów.

- To historyczny moment dla irlandzkich kobiet. Dziękuję wszystkim, którzy podjeli taka decyzję - powiedział Varadkar.

Z kolei minister zdrowia Irlandii Simon Harris napisał na Twitterze, że dzięki zmianie prawa skończą się samotne podróże do Wielkiej Brytanii, skończy się stygmatyzacja, a kobiety będą mogły dokonywać własnych wyborów. Dziękuję wszystkim, którzy przez 35 lat walczyli, aby zmienić kraj, serca i umysły.

Just over 200 days ago, you, the people of Ireland voted to repeal the 8th so we could care for women with compassion. Today we have passed the law to make this a reality. A vote to end lonely journeys, end the stigma and support women’s choices in our own country