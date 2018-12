Sylwester w Kaliszu bez pokazu sztucznych ogni

Prezydent Kalisza Krystian Kinastowski poinformował, że tegoroczne miejskie uroczystości związane z powitaniem nowego roku odbędą się bez pokazu sztucznych ogni.

Prezydent Kalisza o zdanie w tej sprawie zapytał mieszkańców miasta. Zorganizował sondę w internecie, w której głos zabrało 4,5 tys. osób.

39 proc. ankietowanych zagłosowało za pokazem fajerwerków, 61 proc. opowiedziało się za Sylwestrem bez wystrzałów.

"Świat się zmienia, zmieniają się oczekiwania mieszkańców naszego miasta. W odpowiedzi na liczne postulaty, by zaprzestać używania materiałów pirotechnicznych podjąłem decyzję, by powitać nowy, 2019 rok bez wystrzałów. W sylwestrowy wieczór spotkamy się na Głównym Rynku. O godzinie 23.00 rozpocznie się program muzyczny, o północy złożymy życzenia wszystkim Kaliszanom. Czynimy starania, by zamiast wystrzałów w programie pojawił się krótki pokaz świetlny" - napisał prezydent Kalisza.



"Negocjacje nie są łatwe, z uwagi na poczynione już zobowiązania – dziękuję za zaangażowanie w sprawę wiceprezydentom Grzegorzowi Kulawinkowi i Mateuszowi Podsadnemu. Cieszę się, że tak wielu mieszkańców wyraziło swoją opinię w ankiecie" - dodał Kinastowski.



Pod tą informację pojawiło się wiele krytycznych komentarzy, prezydent Kalisza postanowił na nie odpowiedzieć. "Kochani! Świat się nie zawali jak jeden sylwester odbędzie się bez sztucznych ogni. Zobaczymy jak to wyjdzie. Dlaczego do wszystkiego od razu dorabiać ideologię? Bardzo nam zależy na tym, żeby wszystkie imprezy które organizuje Miasto, były atrakcyjne dla mieszkańców. Decyzja nie była podjęta w wyniku ankiety, która miała jedynie zachęcić Was do wypowiedzenia się. Pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia na Głównym Rynku. Razem pożegnamy stary i powitamy nowy rok. Bez sztucznych ogni, ale z szampanem" - skomentował prezydent.