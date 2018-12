Prezydent Andrzej Duda uhonoruje zabitego w Strasburgu Polaka

Andrzej Dera poinformował, że prezydent Andrzej Duda uhonoruje tragicznie zmarłego Bartosza Niedzielskiego. Polak zmarł po zamachu w Strasburgu. Wspólnie ze swoim przyjacielem próbował zatrzymać napastnika.

Bartosz Niedzielski, który został ciężko ranny w ataku terrorystycznym 11 grudnia w Strasburgu, zmarł w niedzielę - poinformowała gazeta "Le Monde". To piąta ofiara śmiertelna zamachu.

Niedzielski został postrzelony w głowę, gdy stał obok baru Les Barons de Hélene. Przebywał tam razem z włoskim dziennikarzem Antonio Megalizzi, również ciężko ranionym przez terrorystę, który w wyniku poniesionych obrażeń zmarł w piątek. Obaj mężczyźni rzucili się na zamachowca Cherifa Chekatta, dzięki czemu drzwi do klubu mogły zostać zamknięte i udało się uniknąć znacznie większej liczby ofiar.

Prezydencki minister Andrzej Dera poinformował, że prezydent Andrzej Duda uhonoruje zmarłego Polaka.

- Można powiedzieć Polak- bohater, dzięki postawie Bartosza Niedzielskiego nie doszło do jeszcze większej tragedii. Myślę, że taką osobę trzeba uhonorować i Pan Prezydent odznaczy go właśnie za heroiczność i bohaterskość, poświęcił życie, żeby ratować innych, to absolutny wzór - powiedział w TVP1.

Wcześniej prezydent wspomniał Polaka na Twitterze. "Pracował w PE i znałem Go z widzenia. Jestem wstrząśnięty. Nie zdawałem sobie sprawy, że to właśnie On został śmiertelnie ranny chroniąc innych ludzi. Cześć Jego Pamięci!" - napisał Duda.