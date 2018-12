Sąd w USA: Konstytucja gwarantuje prawo do nunczako

Wprowadzony przez stan Nowy Jork zakaz posiadania nunczako (rodzaj broni obuchowej w formie dwóch pałek połączonych ze sobą za pomocą łańcucha lub linki) jest niezgodny z konstytucją - uznał sąd federalny powołując się na drugą poprawkę do Konstytucji USA.

Zakaz wprowadzono w związku z obawą, że młodzi zafascynowani filmami o wschodnich sztukach walki, mogą zainteresować się pochodzącą ze wschodu bronią, co może stanowić zagrożenie.

James Maloney powód w sprawie przed sądem, rozpoczął batalię sądową po tym, jak został ukarany mandatem za posiadanie kilku sztuk nunczako w swoim domu w 2000 roku.

Sprawa trafiła do sądu w 2003 roku - i dotarła aż do Sądu Najwyższego. W 2010 roku SN skierował sprawę do sądu federalnego, aby rozważył czy przepisy, na mocy którego skazano Maloney'a, jest zgodne z drugą poprawką do konstytucji.

Ostatecznie sędzia Pamela Chen orzekła, że zakaz był niezgodny z drugą poprawką, gwarantującą Amerykanom prawo do posiadania i noszenia broni.

Oznacza to zniesienie prawa, które - jak stwierdziła sędzia - "powstało w związku z obawą, że wraz z rosnącą popularnością filmów 'Kung Fu', młodzi ludzie mogą zacząć powszechnie używać nunczako wywołując wiele poważnych urazów".

Maloney, profesor na uniwersytecie w Nowym Jorku podkreślił, że jego pozew był związany z oburzeniem iż stan "po prostu zakazał posiadania wszystkim broni, która ma długą i wspaniałą historię" i może być używana "do rekreacji oraz samoobrony".