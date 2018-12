AI: Twitter jest toksycznym miejscem dla kobiet

Amnesty International opublikowało opracowanie poświęcone skali gróźb i szykan, jakich doznają na Twitterze kobiety. Według AI Twitter jest "toksycznym miejscem" i "największym zbiorem danych na temat internetowych wpisów nękających kobiety".

We współpracy z Element AI i grupą 6500 ochotników z ponad 150 krajów świata przeanalizowano miliony wpisów na Twitterze w największym tego typu badaniu przeprowadzonym przez Amnesty International.

Poniżej dalsza część artykułu

Analizowane tweety były skierowane do 778 dziennikarek i kobiet aktywnych w polityce z USA i Wielkiej Brytanii w 2017 roku. Zwracano uwagę na groźby formułowane z pobudek rasowych i etnicznych, a także ze względu na poglądy polityczne.

Do owych 778 kobiet działających publicznie w 2017 roku skierowano łącznie 1,1 mln napastliwych lub "problematycznych" tweetów w ciągu roku, co oznacza, że jeden taki tweet kierowano do kobiety co 30 sekund.

Napastliwe tweety podzielono na dwie grupy: te które naruszały regulaminy Twittera, w tym zawierające obraźliwe sformułowania bądź groźby napaści fizycznej bądź seksualnej i "problematyczne", czyli takie, które według AI zawierały wrogą treść - w tym np. wzmacniające negatywne lub szkodliwe stereotypy dotyczące kobiet.

Badanie wykazało też, że czarnoskóre kobiety są o 84 proc. bardziej narażone na to, że będą obrażane na Twitterze niż białe kobiety.

- Fakty, że Twitter nie jest w stanie poradzić sobie z tym problemem oznacza, że przyczynia się on do wyciszania tych i tak już zmarginalizowanych głosów - powiedziała Milena Marin z AI.

Badanie AI wykazało, że dyskryminacja kobiet na Twitterze nie ma związku z ich poglądami politycznymi - obraźliwe wpisy były kierowane zarówno do kobiet reprezentujących całe spektrum poglądów politycznych.