USA: Znalazł prawdziwą perłę w ostrygach na talerzu

Jazz Guy [CC BY-SA 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)], via Flickr

Klient znanej nowojorskiej restauracji już miał składać reklamację na podany mu obiad, gdy wydawało mu się, że w jedzeniu znalazł ząb.

Rick Antosh wyszedł na lunch z przyjacielem 5 grudnia i zamówił w barze Grand Central Oyster Bar - danie za niecałe 15 dolarów, w składzie podobne do gulaszu i zawierające sześć ostryg.

Poniżej dalsza część artykułu

66-latek opowiadał później gazecie "New York Post", że po rozpoczęciu konsumpcji wyczuł w ustach mały, twardy obiekt. - Przez ułamek sekundy było przerażenie - mówił. - Czy to jest ząb? Czy to jakieś nadzienie? - dodawał.

Okazało się, że domniemany ząb to perła. - Jestem tutaj od 28 lat - mówił Sandy Ingber, szef kuchni w restauracji. - To już drugi raz, kiedy widziałem taki przypadek. I sprzedajemy ponad 5000 ostryg każdego dnia - tłumaczył.

Występowanie naturalnych pereł w ostrygach nie jest do końca zrozumiałe, ale statystycznie szacuje się, że taki skarb trafia się w jednym przypadku na 10 tys. - wyjaśnia Matthew W. Grey z Uniwersytetu Maryland.

Antosh powiedział, że nie jest jeszcze pewien, co zrobi z tym znaleziskiem. - Na pewno będę tu wracał i spróbuję znaleźć więcej pereł. Nigdy nic nie wiadomo - zapowiedział.