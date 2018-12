Sondaż: Czy już czas na ograniczenia w 500 plus dla uchylających się od pracy

Czy należy ograniczyć prawo do świadczenia z tytułu 500 plus w sytuacji, gdy ktoś nie chce pracować, mimo że ma taką możliwość? Polacy nie mają wątpliwości - pokazał sondaż SW Research dla serwisu rp.pl.

- Będziemy chcieli w następnej kadencji Sejmu zająć się problemem pod tytułem „czy się stoi czy się leży 500 plus się należy”. To jest dysfunkcyjne. 500 plus sprawia, że trwale bezrobotni rodzice nie podejmują pracy, bo korzystają z dodatku. Jeśli ojciec z matką nie pracują a utrzymują się tylko ze świadczeń socjalnych, to jest to problem. Nie może być tak, że obydwoje nie pracują, bo w takich przypadkach 500 plus jest szkodliwe – taką wypowiedź posła PO Jana Grabca przytoczył "Super Express".

Z przykrością stwierdzam że publikacja SE ma niewiele wspólnego z treścią rozmowy. Mówiłem o konieczności rozszerzenie 500+ na pierwsze dziecko. PiS odbiera 500+ przy dochodzie 800 zł - to jest nieuczciwe wobec rodzin i dysfunkcyjne dla rynku pracy!https://t.co/T8FVwEGGw0 — Jan Grabiec (@JanGrabiec) 26 listopada 2018

Ponad 60 proc. ankietowanych uważa, że należy ograniczyć prawo do świadczenia z tytułu 500 plus w sytuacji, gdy ktoś nie chce pracować, mimo że ma taką możliwość. Co piąty badany jest przeciwnego zdania, a 18 proc. nie ma opinii w tej kwestii.

- Częściej za wprowadzeniem takich ograniczeń są kobiety (64 proc.), osoby do 24 lat (67 proc.), badani o wykształceniu wyższym (66 proc.), dochodzie netto od 2001 do 3000 zł (69 proc.) oraz osoby z miast do 20 tys. mieszkańców (70 proc.) - zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.

W sierpniowym sondażu SW Research dla serwisu rp.pl dwóch na trzech respondentów uznało, że zwiększenie świadczenia 500 plus do 1000 złotych nie ma sensu.