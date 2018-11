Saudyjki protestują. Noszą swoje stroje na lewą stronę

Chodzi o możliwość odrzucenia tradycyjnego stroju kobiecego w Arabii Saudyjskiej, czyli tradycyjnej czarnej sukni, zakrywającej całe ciało, prócz rąk, stóp i twarzy.

W marcu tego roku, w rozmowie z CBS News, książę koronny Arabii Saudyjskiej Mohammad bin Salman powiedział, że "kobiety w jego kraju nie muszą czuć się zmuszone do noszenia abai, tak długo, jak długo będą się ubierać w przyzwoity i pełen szacunku sposób, jak mężczyźni”. - Zasady prawa są jasne i określone przez szariat. Kobieta musi, podobnie jak mężczyzna, nosić przyzwoite i odpowiednie ubranie. Nie jest to doprecyzowane, że musi to być coś konkretnego, na przykład abaja czy czarna chusta na głowie. Decyzję o tym, jaki rodzaj przyzwoitego i pełnego szacunku stroju wybiorą, pozostawia się kobietom - mówił książę bin Salman.

Choć teoretycznie mieszkanki Arabii Saudyjskiej nie muszą nosić abai, czują one społeczną presję, aby zakładać zakrywający całe ciało strój. Teraz zdecydowały wyrazić swój sprzeciw.

Ze względu na to, że Saudyjki w swoim kraju wciąż nie mają prawa głosu, znalazły dość oryginalną i subtelną formę protestu. Noszą one tradycyjny strój wywrócony na lewą stronę.

„W związku z tym, że #saudyjskie feministki są bardzo kreatywne, wymyśliłyśmy nową formę protestu i specjalny hashtag „#inside-out abaya”, czyli „abaja wywrócona na lewą stronę” - czytamy na Twitterze Nory Abdulkarim, jednej z saudyjskich aktywistek.

As a #Saudi woman, I don’t enjoy freedom to cloth. I am forced by the law to wear Abaya (black robe) everywhere but my house, which. I. can’t. take. any. more.

#???????_????????

____

#BurnTheNiqab

#NoHijabDay

#MyStealthyFreedom#ForcedToWearIt#NiqabDoesNotRepresentMe pic.twitter.com/ox51scXK3V