Chiny: Urodziły się genetycznie zmodyfikowane bliźniaki

Chiński naukowiec z Shenzhen twierdzi, że na świat przyszły pierwsze dzieci, których genom został wcześniej, na etapie embrionalnym, zmodyfikowany - informuje BBC.

Jak podaje BBC, chiński naukowiec He Jiankui od lat prowadzi eksperymenty na myszach, małpach oraz ludzkich embrionach. Badacz twierdzi teraz, że zmienił genetycznie zarodki dla siedmiu par, które przechodziły zabiegi in vitro. Jiankui podkreślił, że chciał w ten sposób nadać ludzkiemu organizmowi odporność na działanie wirusa HIV.

W wyniku działań naukowca doszło do zapłodnienia jednej kobiety. Na świat przyszły bliźniaki, które są pierwszymi na świecie dziećmi, urodzonymi w wyniku modyfikacji genetycznej.

Ze względu na dobro rodziny, nie podano do wiadomości opinii publicznej żadnych konkretnych danych.

Badania chińskiego naukowca budzą wiele kontrowersji. Dzięki takim działaniom w przyszłości można będzie uchronić dzieci przed poważnymi chorobami, które są dziedziczone, z drugiej jednak strony jego krytycy wskazują, że może być to wstęp do „produkowania dzieci na zamówienie”. Działania chińskiego naukowca określono także jako eksperymenty na ludziach.

Działania Jiankui skrytykował między innymi dr Kiran Musunuru z University Pennsylvania. - Skandaliczny eksperyment na istotach ludzkich, którego nie da się moralnie i etycznie obronić - powiedział i zaznaczył, że wyniki badań naukowca nie zostały na razie naukowo potwierdzone. - To przedwczesne - dodał dr Eric Topol, szef Scris Research Translational Institute w Kalifornii. - Mamy tu do czynienia z instrukcją działania ludzkiego organizmu. To bardzo poważna sprawa - zaznaczył.