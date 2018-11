Warszawa: Siedziba GDDKiA została ostrzelana czy elewacja sama pękła?

Szklana elewacja siedziby Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie została uszkodzona, jak twierdzą urzędnicy, przez czyjeś celowe zachowanie. - Nie wiemy, czy to były strzały z wiatrówki lub karabinka, ale szyby zostały zniszczone - powiedział Jan Krynicki, rzecznik GDDKiA.

O zdarzeniu, do którego miało dojść we wtorek nad ranem, poinformował TVN Warszawa. - Jeden z pracowników przyszedł wcześnie do biura, przed godziną 7.00 - mówił w rozmowie ze stacją Jan Krynicki, rzecznik Dyrekcji. Wyjaśniał, że pracownik usłyszał dźwięk tłuczonego szkła i zauważył uszkodzoną szybę.

- Nie wiemy, czy to były strzały z wiatrówki lub karabinka, ale szyby zostały zniszczone. Uszkodzenia ewidentnie wskazywały, że było to celowe - podkreślił Krynicki w rozmowie z TVN Warszawa.

Sprawą zajmuje się policja. - Przyjęliśmy zawiadomienie o uszkodzeniu czterech paneli szklanych, stanowiących elewację budynku. Uległy one pęknięciu - powiedziała Marta Sulowska z komendy rejonowej w dzielnicy Wola.

Policjanci po oględzinach miejsca zdarzenia mają ustalić, w jaki sposób doszło do uszkodzenia elewacji. Według Krynickiego zniszczeniu uległa zewnętrzna jej część, na wysokości piątego piętra.