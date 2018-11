Kobiety z Północy będą mogły dokonać aborcji w Irlandii

Minister zdrowia Irlandii Simon Harris poinformował, że od przyszłego roku kobiety z Irlandii Północnej będą miały dostęp do usług aborcyjnych w jego kraju.

W maju większość mieszkańców Irlandii zagłosowało za liberalizacją przepisów ws. aborcji, która dotychczas byłą w tym kraju praktycznie nielegalna. 18 września przepisy na mocy których aborcja była nielegalna przestały obowiązywać.

Kilka miesięcy po referendum minister zdrowia zapowiedział, że na mocy nowych przepisów zabieg aborcji będzie darmowy dla każdej kobiety.

Surowego prawa aborcyjnego nie zmieniła Irlandia Północna. Decyzję w tej sprawie ogłosił Sąd Najwyższy.

Minister zdrowia Irlandii Simon Harris powiedział, że wywołuje smutek fakt, że kobiety w Irlandii Północnej nie mają możliwości dostępu do usług aborcyjnych. Jego zdaniem kobiety te powinny mieć dostęp do tych usług, a nie być zmuszane do podróży do innych części Wielkiej Brytanii.

Poniżej dalsza część artykułu

Harris zapowiedział, że przed świętami Bożego Narodzenia zostaną uchwalone nowe przepisy, które pozwolą kobietom z Irlandii Północnej na wykonywanie zabiegu w Irlandii. Zmiany mają być wdrożone od stycznia.

Aborcje w Irlandii Północnej są obecnie nielegalne z wyjątkiem przypadków, gdy zdrowie fizyczne lub psychiczne kobiety jest poważnie zagrożone.

Dane brytyjskiego ministerstwa zdrowia pokazują, że w 2017 roku ponad 900 kobiet wyjechało z Irlandii Północnej do Anglii, by wykonać aborcję, co stanowi 25% wzrost w stosunku do roku poprzedniego i jest najwyższym wynikiem od 2011 roku.