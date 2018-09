Miss America wybrana. Rozmowy zamiast konkursu bikini

Nia Franklin, miss Nowego Jorku została nową Miss America. W tym roku konkurs po raz pierwszy zorganizowano m.in. bez części, w której kandydatki pokazywały się jurorom w strojach kąpielowych.

Zamiast części finału, w której kandydatki pokazywały się w strojach kąpielowych, w tym roku zorganizowano przeprowadzane na scenie rozmowy z kandydatkami. Do finału, oprócz miss Nowego Jorku weszły jeszcze miss Luizjany, miss Massachusetts, miss Florydy i miss Connecticut.

W czasie jednej z takich rozmów, we wcześniejszej fazie konkursu, miss Wirginii Zachodniej Madeline Collins na pytanie, jakie jest największe wyzwanie, z jakim musi poradzić sobie kraj, stwierdziła: Donald Trump jest najważniejszą sprawą dla naszego kraju. Niestety wywołał wiele podziałów w naszym państwie.

Z kolei miss Wirginii Emili McPhail na pytanie co poradziłaby graczom NFL, którzy klękają w czasie hymnu granego przed meczami, aby zaprotestować przeciwko brutalności policji, co ostro krytykuje Donald Trump stwierdziła iż "nie stanie (na baczność) w czasie hymnu to prawo każdego obywatela".