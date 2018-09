Co czwarty mieszkaniec Szwajcarii nie jest Szwajcarem fotolia.com

Z danych szwajcarskiego Federalnego Urzędu Statystycznego (stan na koniec 2017 roku) obecnie ponad 1/4 mieszkańców Szwajcarii to cudzoziemscy rezydenci. Spośród 8,48 mln mieszkańców Szwajcarii aż 2,13 mln to osoby, które nie są obywatelami tego kraju. Oznacza to, że 25,1 proc. mieszkańców Szwajcarii stanowią obecnie cudzoziemcy.