Malezja: Sąd skazał lesbijki na chłostę. Za zamiary

Dwie kobiety w wieku 22 i 32 lata zostały wychłostane w Malezji, po tym jak sąd religijny w Terengganu uznał je winnymi tego, że chciały utrzymywać stosunki homoseksualne - informuje "The Guardian".

Według obrońców praw człowieka to pierwszy przypadek, gdy kobiety zostały wychłostane za stosunek seksualny, do którego miało dojść, ale do którego ostatecznie nie doszło.

W przeszłości sądy religijne w Malezji wymierzały karę chłosty za przestępstwa seksualne takie jak cudzołóstwo (podobne kary wymierzane są m.in. w Indonezji, w prowincji Aceh, gdzie również obowiązuje prawo szariatu) - w każdym przypadku chodziło jednak o dokonany czyn, a nie o sam zamiar.

Zgodnie z sentencją wyroku każda z kobiet otrzymała po sześć uderzeń rózgą.

Wyrok wykonano na sali sądowej, w obecności ok. 100 osób.

- Kara była szokująca, a z jej wymierzenia zrobiono widowisko - mówi Thilaga Sulathireh aktywistka malezyjskiej organizacji broniącej praw człowieka "Justice for Sisters". - To była publiczna chłosta - ocenia.

- Ten wyrok pokazuje jaki regres dokonuje się (w Malezji) w kwestii praw człowieka - dodaje.

Jej organizacja obawia się, że sprawa będzie groźnym precedensem.

Kobiety, które skazano na chłostę, zostały zatrzymane przez policję religijną w czasie, gdy miało między nimi dojść do stosunku seksualnego. Obie przyznały się do winy.

Oprócz sześciu uderzeń rózgą sąd skazał obie kobiety na grzywnę w wysokości 3300 malezyjskich ringgitów (ok. 3 tys. złotych).

Zgodnie z prawem obowiązującym w Malezji każdy ze stanów kraju może wprowadzać przepisy bazujące na szariacie.

Muzułmanie stanowią niespełna 64 proc. wszystkich mieszkańców tego kraju.