Od zanieczyszczenia powietrza spada inteligencja

Friends of the Earth Scotland/Flickr

Wpływ wysokiego poziomu zanieczyszczenia powietrza "jest równoważny z utratą roku nauki"

Nowe badanie opublikowane w czasopiśmie "Proceedings of the National Academy of Sciences" (Postępowania Narodowej Akademii Nauk) wykazało, że narażenie na wysoki poziom zanieczyszczeń powietrza prowadzi do znacznego spadku wyników testów językowych i matematycznych.

Badacze Xin Zhang, Xi Chen i Xiaobo Zhang przeprowadzili badania w Chinach. Naukowcy przeanalizowali wyniki testów językowych i matematycznych 20 tysięcy osób. Testy przeprowadzono w latach 2010-2014.

Wyniki badań zestawiono z zapisami zanieczyszczeń powietrza. Stwierdzono, że ma to bezpośredni związek na odpowiedzi ankietowanych.

"Zanieczyszczone powietrze może spowodować obniżenie poziomu wykształcenia o jeden rok. To olbrzymi wynik - powiedział Xi Chen.

Poniżej dalsza część artykułu

Wynik jest gorszy dla osób starszych, zwłaszcza powyżej 64 roku życia, dla mężczyzn i dla osób z niskim wykształceniem. Ich ubytek może sięgać kilku lat nauki.

Zanieczyszczenie powietrza wpływa nie tylko na długotrwałą inteligencję, ale również krótkotrwałe zdolności naszego mózgu. To złe wieści dla osób, które podchodzą do egzaminów w miejscach, gdzie normy zanieczyszczeń są przekroczone.

Według niektórych szacunków 95 proc. ludności oddycha powietrzem, które jest niebezpieczne dla zdrowia.

Zanieczyszczenie powietrza jest czwartą co do wielkości przyczyną zgonów na świecie, zaraz po nadciśnieniu tętniczym, nieodpowiedniej diecie i paleniu tytoniu.