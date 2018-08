USA: Spray do nosa i produkty dla dzieci wycofane z rynku

Produkty do leczenia problemów z zatokami i bólu w jamie ustnej zostały wycofane ze sprzedaży w Stanach Zjednoczonych. Lekarstwa mogą być skażone groźną bakterią.

Produkty firmy Quest Manufacturing zostały wycofane ze sprzedaży, ponieważ mogą zawierać bakterię Pseudomonas aeruginosa, która może doprowadzić do poważnej infekcji, w tym zapalenia opon mózgowych, zapalenia płuc i posocznicy.

Pierwszy komunikat w sprawie wycofania produktów z rynku pojawił się 8 sierpnia. Wówczas bakterie znaleziono w "CVS Health 12hour Sinus Relief Nasal Mist".

Obecnie decyzja o wycofania produktów dotyczy leków, które zostały wytworzone w zakładzie firmy na Florydzie. Dotyczy to m.in. aerozoli i kropli do nas sprzedawanych pod różnymi markami, w tym Dollar General, Family Dollar, Rexall i Walgreens. Inne marki to Rhinall, Humist, Premier Value i Quality Choice i Finafta Baby Oral Gel.

Firma podkreśla, że nie ma potwierdzenia, że bakteria znajduje się we wszystkich produktach, jednak decyzja o wycofaniu została podjęta z powodu ostrożności.