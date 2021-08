Cymański: Chcę uspokoić, TVN dalej będzie działał

W całej Polsce we wtorek odbyły się protesty przeciwko nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Prawo i Sprawiedliwość jest jednak zdeterminowane, by ustawę przeforsować. Ma się to stać już w środę. Sejm zbierze się na jednodniowym posiedzeniu, a ustawa będzie jego głównym punktem. Rozpatrywanie tzw. lex TVN ma się rozpocząć o godz. 11.30, a głosowanie odbędzie się najprawdopodobniej ok. 15.30.

- Wierzę, że światem rządzą pieniądze. Amerykański kapitał sobie poradzi. Jestem przekonany, że pluralizm w mediach będzie i nie robiłbym z tego wielkiej sprawy. Sprawa jest odczytywana jako anty-TVN i uderzenie w niezależność tej stacji. Tymczasem problem dotyczy statusu prawnego funkcjonowania tej spółki - ocenił w środę Tadeusz Cymański.