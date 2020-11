Michał Wójcik: Premier Morawiecki nie jest miękiszonem

Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro już wyjaśniał tą sprawę. Rozumiem, że część mediów chciałaby poróżnić obóz Zjednoczonej Prawicy, ale to się nie uda. Te słowa nie odnosiły się do Mateusza Morawieckiego, lecz pokazywały sposób prowadzenia negocjacji w Brukseli. Zbigniew Ziobro był w Parlamencie Europejskim kilka lat. Doskonale wie, że na posiedzenia Rady Europejskiej, czy w Parlamencie Europejskim nie przyjeżdżają potulne owieczki, tylko twardzi gracze, walczący o interesy poszczególnych narodów. Nikt tam nie ma taryfy ulgowej. Miękiszonami są ci politycy opozycji, którzy czołobitnie wolą odpuścić. To politycy spod znaku zgiętego karku wobec innych państw. Trzeba zdać sobie sprawę, że w tej chwili decyduje się przyszłość naszego kraju na najbliższe kilkadziesiąt lat. Wie to przeważająca większość Polaków. Przypomnę niedawny sondaż, z którego wynika, że 57 proc. naszych rodaków woli weto, niż oddanie suwerenności, a przeciwnego zdania jest zaledwie 20 proc. Zapewniam też pana, że Solidarna Polska i PiS mówi w tej sprawie jednym głosem. To premier Jarosław Kaczyński powiedział, że nie damy się terroryzować pieniędzmi, a my całkowicie podpisujemy się pod tym zdaniem.

W pojęciu miękiszon mieszczą się tacy politycy jak choćby marszałek Tomasz Grodzki , który swoim piątkowym orędziem bronił w istocie interesów innych państw, a nie Polski. To było jak hołd złożony unijnym biurokratom. Dodatkowo złożony w momencie trudnych negocjacji, gdy kilka państw unijnych chce nam zafundować gospodarczy kolonializm, a my jako państwo mamy być sprowadzeni do roli wasala. Ten dwugłos z Polski jest bardzo destrukcyjny. Minister Janusz Kowalski dobitnie ocenił, że opozycja jest dziś „pasem transmisyjnym interesów niemieckich” w Polsce. Opozycja doprowadziła do przyjęcia uchwały przez Senat przeciwko działaniom rządu i wpisała się w narrację zachodnich polityków atakujących Polskę. W podobnym tonie wypowiadają się tacy politycy jak Jerzy Buzek czy Marek Belka. Ten pierwszy wręcz mówi, że polski rząd jest bezczelny, bo grozi wetem. Nie mam wątpliwości, że bezczelnością jest wypowiadanie takich słów. Pan Buzek powinien już dawno przejść na emeryturę polityczną. Przypomnę, że swego czasu weta chcieli użyć Brytyjczycy, Francuzi, Austriacy czy Holendrzy. W przypadku budżetu na 2011 rok doszło nawet do tak silnej rozbieżności, że kilka państw nie potrafiło znaleźć kompromisu z instytucjami unijnymi. Weto tym się różni od zaproponowanego mechanizmu, że jest oparte na przepisach traktatów, a projekt rozporządzenia ma być wydany bez podstawy prawnej.

„W negocjacjach nie wolno być miękiszonem, trzeba być twardym. Trzeba potrafić dbać o interesy Polski. My mówimy o Polsce, premier Holandii ma prawo dbać o interesy Holandii, ale Polska i polski premier ma dbać o interesy Polski” – trudno uznać, żeby te słowa Zbigniew Ziobro kierował do opozycji czy mediów, bo nie one odpowiadają za negocjacje i politykę zagraniczną. Minister Ziobro zagalopował się w ataku na premiera, stąd teraz miękiszon jest przypisywany do opozycji i mediów?

Praworządność jest działaniem zgodnym z prawem, ale musi pan pamiętać, że ważne jest z jakiej perspektywy patrzy pan na sprawę. Weźmy przykładowo obronę praw dzieci. Dobro dziecka i rola państwa w wychowaniu są inaczej interpretowane w północnej części Europy, a zupełnie inaczej w środkowej. Na tym tle dochodzi do nieporozumień pomiędzy państwami. Konsekwencją są spory transgraniczne, które muszą być rozpatrywane w trybie Konwencji haskiej. W niektórych państwach będą uważali, że prawem człowieka jest prawo do zawarcia związku małżeńskiego jednopłciowego i adopcja dzieci przez takie związki, a w innych, że jest przeciwnie. Istotą jest to, kto ma klucze do praworządności. Jeśli mechanizm powiązania praworządności ze środkami unijnymi przejdzie, trzeba mieć świadomość, że te klucze będą leżały w sejfie w Komisji Europejskiej. Jeśli urzędnicy brukselscy uznają, że trzeba procedurę uruchomić, bo uznają, że dwóch homoseksualistów może adoptować dziecko, to zrobią to. Pan nie będzie miał na to żadnego wpływu. Polska będzie mogła co najwyżej odwołać się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który rozstrzygnie ewentualny spór. Proszę jednak wcześniej wsłuchać się w głos prezesa tego gremium – Koena Lenaertsa, który jest Belgiem i mówi, że prawo wspólnotowe jest ważniejsze, niż krajowe. Co z tego, że mamy zabezpieczenie w naszej Konstytucji, że małżeństwem jest związek kobiety i mężczyzny. Ktoś uzna, że prawem człowieka jest możliwość zawarcia małżeństwa przez dwóch mężczyzn i trzeba będzie zmieniać polski porządek prawny. W przypadku TSUE sędziowie staną najpewniej po stronie Komisji Europejskiej. To jest oczywista sprawa.

Miarą szacunku do państwa jest szacunek do jego instytucji. Od pięciu lat słyszę o dublerach w Trybunale Konstytucyjnym, neo – KRS, zamachu na Sąd Najwyższy. To retoryka opozycji, która jest szczególnie szkodliwa dla Polski, to nie jest szacunek dla państwa. Ciekawe, że Komisja Europejska ma wątpliwości jak działa w Polsce Trybunał Konstytucyjny, choć w kilku państwach członkowskich nie ma go w porządku prawnym. Nie podoba się też sposób wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa, choć system był wzorowany na rozwiązaniach hiszpańskich. Wreszcie w niektórych krajach w ogóle nie ma takich instytucji i nikt tego nie kwestionuje. Trzeba postawić pytanie, dlaczego mamy zgadzać się na podwójne standardy? W kwestii wyroku Trybunału Konstytucyjnego trzeba natomiast pamiętać, że nawiązuje on do wcześniejszej linii orzeczniczej. Przypomnę, że 20 lat temu ten sam Trybunał też zajmował się sprawą aborcji i sytuacja była podobna. Pamiętajmy, kiedy powstała Konstytucja. Dziś środowiska lewicowe nie mogą mieć pretensji o to, jak określono problematykę ochrony życia człowieka. To ich poprzednicy decydowali o takim zapisie artykułu 38 (Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia). Jeśli jesteśmy legalistami, musimy szanować orzeczenia. Co do terminu, to przyznaję, że był niefortunny, ale na to politycy nie mają żadnego wpływu.

Dlaczego Rządowe Centrum Legislacji podporządkowane premierowi nie publikuje wyroku TK? Czy wyrok ws. aborcji powinien być natychmiast opublikowany w Dzienniku Ustaw?

Zgodnie z Konstytucją, wyroki Trybunału Konstytucyjnego powinny być opublikowane niezwłocznie. Termin jest nieostry i nie można wskazać konkretnego przedziału czasowego, natomiast trudno nie zauważyć, że projekt Prezydenta Andrzeja Dudy wpłynął do Sejmu, najpewniej z tego powodu, żeby nie doprowadzić do tak zwanej próżni prawnej. Sprawa jest niezwykle delikatna. Chciałbym jednak na chwilę odnieść się do aborcji eugenicznej. Dla mnie eugenika jest czymś skrajnie nieakceptowalnym. Eugenika brała się z czasów spartańskich, gdy niepełnosprawne dzieci pozostawiano na obrzeżach miast. Dziś po Sparcie pozostały tylko ruiny. Eugenika na przestrzeni wieków była wykorzystywana w różnych sytuacjach. Przypomnę, że 80 lat temu stała się instrumentem do eksterminacji jednego z narodów. Tą dyskusję zapoczątkowały szerokie zmiany w konstytucjach europejskich, żeby masowo stosować eugenikę dla zapewnienia zdrowego społeczeństwa. Polska oparła się tej modzie ze względu na pozycję kościoła katolickiego. Po wojnie temat eugeniki zniknął z przestrzeni publicznej. Obecnie dyskusja odżywa. Proszę chociażby poczytać opinie Petera Singera, australijskiego bioetyka, który jest wzorcem dla środowisk domagających się aborcji i eutanazji. Chciałbym też mocno podkreślić, że choć mam wyrazisty pogląd na temat aborcji eugenicznej, nie potępiam ludzi, którzy w tej niezwykle delikatnej sprawie mają pogląd odmienny.