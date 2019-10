Zandberg: Rząd rozdaje hojną ręką prezenty wielkim korporacjom Lewica/ mat.pras.

- Wielkie korporacje pod rządami Prawa i Sprawiedliwości odprowadzają okrągłe zero złotych podatku. To jest postawione na głowie i to jest potężny problem, z którym się borykamy - powiedział Adrian Zandberg z Lewicy. - Pod rządami Prawa i Sprawiedliwości to się niestety nie zmienia. Co gorsza, rząd rozdaje hojną ręką prezenty wielkim korporacjom, co moim zdaniem jest nieuczciwe - dodał członek zarządu Partii Razem.