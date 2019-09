Adrian Zandberg: Zła informacja dla PiS. Zostaniecie rozliczeni

– Jakąś rolę w tych wysokich notowaniach może odgrywać skuteczny PiS-owski szantaż, który brzmiał: co prawda też kradniemy i jesteśmy nieuczciwi, ale jeśli my będziemy rządzić, to przynajmniej będzie jakaś polityka prospołeczna i będzie coś dla tych, którzy mieszkają w mniejszych miejscowościach - mówił o wysokich notowaniach PiS Adrian Zandberg w TVN24.

- Dlatego dla PiS takim zagrożeniem jest, że w siłę rośnie lewica, bo nie da się lewicą straszyć - dodał.