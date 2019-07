Po decyzji SLD: Koalicja może być każda, byle obywatelska

Możesz otrzymać samochód w każdym kolorze, pod warunkiem, że będzie to czarny - reklamowano kiedyś Forda. Podobnie jest z decyzją Sojuszu Lewicy Demokratycznej: SLD wystartuje w nadchodzących wyborach parlamentarnych w porozumieniu z innymi partiami - zdecydowano w referendum. Z kim konkretnie? - SLD jest gotowe do współpracy w ramach Koalicji Europejskiej, podczas najbliższych wyborów - doprecyzował przewodniczący SLD Włodzimierz Czarzasty, jeszcze przed ogłoszeniem wyników wewnątrzpartyjnego głosowania.

Temat postawiony był w referendum w taki sposób, by dać kierownictwu SLD wolna rękę w decyzjach o nadchodzących wyborach. Czarzastemu zależało na dwóch kwestiach: po pierwsze, by iść w koalicji i nie ryzykować spadnięcia pod próg wyborczy, a po drugie, by mieć jak najlepszą pozycję wyjściową do negocjacji z PO, bo tylko duża lista gwarantuje chociaż pięciu działaczom SLD mandaty poselskie. Dlatego nie było pytania trzeciego: z jakimi ugrupowaniami tworzyć koalicję. Groziłoby ono wyborem, który kierownictwu pewnie by się nie podobał, czyli wskazaniem innych organizacji lewicowych. A to oznaczałoby ryzyko, że SLD pozostanie poza Sejmem. Choć zapewne byłoby bardzo ideowe.