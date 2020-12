Jaki żołd dostaje żołnierz WOT w czasie pandemii

Żołnierze WOT uczestniczą w zwalczaniu epidemii SARS CoV-2 m.in. dostarczają żywność osobom w kwarantannie, kontrolują osoby które zostały na nią skierowane, patrolowali wraz z policją ulice, pomagają w szpitalach i ewakuowali pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej, pobierali wymazy od osób podejrzanych o zarażenie wirusem. Teraz w ramach akcji "Łączymy na Święta" pomagają m.in. osobom przebywającym w DPS-ach do nawiązania i utrzymaniu kontaktu z rodzinami i bliskimi. Wideokonferencje odbywają się na prośbę kombatantów, szpitali, domów pomocy społecznej.

Każdy żołnierz TSW otrzymuje uposażenie za gotowość bojową wynosi ona 10 proc. najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego czyli teraz 411 zł, za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym żołnierz odbył terytorialną służbę wojskową pełnioną rotacyjnie, w wymiarze co najmniej dwóch dni w danym miesiącu kalendarzowym. Dodatkowo otrzymuje dodatek za stopień. I tak szeregowy 117,4 zł za jeden dzień ćwiczeń, za dwa dni ćwiczeń 234,27 zł, czyli w sumie za miesiąc szeregowy TSW otrzymuje 645,27 zł. Z kolei kapral za miesiąc służby otrzymuje w sumie 678,15 zł, podporucznik - 756,24 zł, a kapitan 780,9 zł.

Żołnierzom OT zamieszkującym poza miejscem pełnienia służby – przysługuje prawo do zwrotu kosztów dojazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia tej służby rotacyjnie i z powrotem.

"Żołnierzom pełniącym TSW przysługują dodatki do uposażenia uzasadnione szczególnymi właściwościami służby wojskowej: - stanowiska dowódcze - dodatek funkcyjny dla podoficera - do 5 proc., dla oficera - do 15 proc. Ponadto kwoty należnego uposażenia zasadniczego - dodatek motywacyjny - za klasy specjalisty - trzecia - 30 zł, druga - 45 zł, pierwsza - 60 zł i mistrzowska - 90zł" - opisuje płk. Marek Pietrzak rzecznik Dowództwa WOT. Ponadto dodatek za służbę w warunkach szkodliwych: I stopień - 75 zł, II stopień - 90 zł, III stopień 120 zł i IV stopień - 180 zł.