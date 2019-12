Utknęła na przejeździe kolejowym. Policjanci wyłamali rogatki

- A w razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym, kierujący jest obowiązany niezwłocznie usunąć go z przejazdu, a jeżeli nie jest to możliwe, ostrzec kierującego pojazdem szynowym o niebezpieczeństwie – podkreśla policja.

W samochód pogotowia uderzył z impetem rozpędzony pociąg. Na miejscu zginął lekarz oraz ratownik. Początkowo kierowca usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, ale we wrześniu zmieniono go na spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym, za co grozi do ośmiu lat więzienia.