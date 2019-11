Sprawa Banasia: Służby zawiodły i za to zapłacą

Nasi informatorzy twierdzą, że o dymisji Pogonowskiego przesądziły niedopatrzenia ABW, które nie prześwietliło Banasia, nim został szefem NIK. – Choć nie ma tego w sformalizowanej procedurze, w kulturze politycznej mieści się to, że każdy kandydat mający zająć kluczowe stanowisko jest opiniowany przez służby, zanim rozpoczną one procedurę wydania mu poświadczenia bezpieczeństwa – mówi Piotr Niemczyk, były wiceszef UOP. – To sprawdzenie, jeśli było, zawiodło – dodaje.