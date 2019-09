W sprawie Banasia służby nic nie znalazły

Marian Banaś z racji piastowanych funkcji w państwie od blisko czterech lat posiada dostęp do tajemnic najwyższej kategorii – tajne i ściśle tajne. Aby otrzymać certyfikat poświadczenia bezpieczeństwa, osoba taka przechodzi przez sito służb. Kandydat musi wypełnić szczegółową, liczącą kilkadziesiąt stron ankietę.

– Są w niej pytania o wszystko – poczynając od tego, czy osoba: pije alkohol, bierze narkotyki, miała romans, czym zajmują się członkowie jej rodziny, aż po pytania o to, czy utrzymuje kontakty z osobami ze środowisk przestępczych. Trzeba wskazać cały majątek, nawet zbywany w ostatnim czasie – opowiada „Rzeczpospolitej" wysoki urzędnik, który przeszedł tę procedurę.

Później ABW to wszystko sprawdza, także poprzez wywiad środowiskowy i badanie relacji rodzinnych i przyjacielskich.

Czy w związku z informacjami „Superwizjera" ABW cofnie mu certyfikat i raz jeszcze podda go sprawdzeniu? Banaś złożył wniosek o bezpłatny urlop. Stanisław Żaryn, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, ucina pytania: „nie mam w tej sprawie nic do przekazania".

Tłumaczenia Mariana Banasia w TVP Info nie są przekonujące. Jak twierdził, kamienicę przy ul. Krasickiego w Krakowie-Podgórzu otrzymał na własność od samotnego byłego oficera AK, którego poznał 30 lat temu. „W 2007 roku przekazał mi kamienicę" – mówił Banaś, choć zdaniem Onetu, który posiada dokumenty w tej sprawie, „Marian Banaś postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza z 29 maja 2000 r. został jedynym właścicielem nieruchomości i do tej pory widnieje w księdze wieczystej jako jej właściciel".

Szef NIK twierdził w telewizyjnym wywiadzie, że po latach postanowił ją sprzedać. „Podpisałem umowę wynajmu młodemu człowiekowi (Dawidowi O. – przyp. aut.), który chciał prowadzić działalność hotelarską. Niestety, nie dostał kredytu i nie kupił ode mnie budynku". Tyle że Dawid O. to pasierb Janusza K., znanego w Krakowie „człowieka z półświatka", który prowadził działalność sutenerską. Janusz K. ma drugą kamienicę, oddaloną o 150 m od kamienicy Banasia, z tymi samymi usługami hotelowymi, w tym wynajmem na godziny.

Czy to w ogóle możliwe, że szef Krajowej Administracji Skarbowej, która ściga przestępczość ekonomiczną i któremu podlega cały aparat skarbowy i celny, nie sprawdził w służbach, komu wynajmuje kamienicę w Krakowie? Jak Banaś poznał braci K. i skąd 26-letni Dawid O., pasierb Janusza K., miał środki na działalność? Wydaje się niewiarygodne, by tak wysoki funkcjonariusz państwa nie zweryfikował, czy są to osoby, które będą prowadzić na jego majątku transparentny biznes.