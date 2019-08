Święto Wojska Polskiego: Defilada dla Ślązaków

Prezydent Andrzej Duda awansował pięciu oficerów na najwyższe stopnie wojskowe, wręczył odznaczenia i przyjął defiladę wojskową. W wystąpieniu skierowanym do żołnierzy i mieszkańców Śląska przypomniał historię powstań śląskich i powrotu tego regionu do Polski po zakończeniu I wojny światowej.

Zapewnił też, że nigdy nie podpisze ustawy obniżającej uposażenia emerytalne dla żołnierzy, i plotki na ten temat nazwał „wstrętnymi pomówieniami". – Nie ma takich planów. Apeluję, by takimi argumentami się nie posługiwać w trakcie kampanii – powiedział. Tymczasem poseł Tomasz Siemoniak z PO przypomniał, że to „rząd PiS złożył pod koniec 2016 r. w Sejmie projekt ustawy obniżającej emerytury wskazanym kategoriom żołnierzy i projekt wciąż jest w Sejmie". „Pan powołał ten rząd, Panie Prezydencie. Jakie »plotki«, jaka »wstrętna nieprawda«? Jak można uprawiać taką hipokryzję?" – pytał na Twitterze.

Wcześniej uroczystości odbyły się w Warszawie, Radzyminie i Ossowie, czyli w rzeczywistych miejscach starcia polskiego wojska z bolszewikami. W całej Polsce odbyły się pikniki wojskowe. Mariusz Błaszczak w Ossowie stwierdził m.in., że „niezwykle wiążą się losy obrońców Polski w 1920 roku, tych, którzy zostali zamordowani w 1940 r. (w Katyniu), i tych, którzy oddali swe życie w tragedii smoleńskiej". – Niewątpliwie łączy ich miłość do ojczyzny, oddanie, ofiarność. To są cechy, które wyróżniają nas, Polaków. To są cechy, które stanowią o naszej tożsamości narodowej – podkreślił szef MON. Mariusz Błaszczak złożył w stolicy kwiaty przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, a także symbolami, które stały się elementami spajającymi jego ugrupowanie: pomnikiem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego oraz monumentem Ofiar Katastrofy Smoleńskiej w 2010 r.