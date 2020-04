USA krytycznie o naszych służbach

„Polskie władze nie w pełni realizują minimalne standardy eliminacji handlu ludźmi" – to pierwsze słowa raportu o naszym kraju, przygotowanego przez Departament Stanu USA. Ostro krytykowany jest w nim rząd PiS .

Opracowania na temat handlu ludźmi Amerykanie przedstawiają co roku. Analizują sytuację w poszczególnych państwach, w tym w Polsce. Od publikacji ostatniego opracowania za 2019 rok minęło kilka miesięcy, a polskie władze nie chwaliły się nim. Inaczej było w przeszłości. „Polska po raz kolejny została zakwalifikowana do najwyższej grupy określanej Tier 1 jako jeden z 36 krajów na świecie spełniający najwyższe standardy w przeciwdziałaniu i zwalczaniu handlu ludźmi" – informowała np. w 2017 roku Komenda Główna Policji.

Tym razem powodów do chluby jest mniej, bo Polska spadła do kategorii niższej niż w ostatnich latach, określanej jako Tier 2. „Skazano większą liczbę handlarzy ludźmi na kary pozbawienia wolności bez zawieszenia, a mechanizm przeglądu prokuratorskiego przyczynił się do poprawy współpracy pomiędzy prokuraturą, strażą graniczną i policją. Niemniej działania podejmowane w analizowanym okresie nie były równie zdecydowane i trwałe jak w okresie poprzednim" – głosi raport.