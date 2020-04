Na koncie tajnego wydziału policji brakuje ponad ćwierć miliona złotych

Wydział Techniki Operacyjnej (WTO) to najtajniejsza komórka w policji (są w każdej komendzie wojewódzkiej). Jego funkcjonariusze odpowiadają m.in. za inwigilację przestępców – operacje pod przykryciem, zakładanie podsłuchów, ukrytych kamer. To komórka działająca na specjalnych zasadach – wszystko jest w niej tajne: finanse, zakupy sprzętu, samochodów, środki na informatorów. Jak się dowiedzieliśmy, w WTO mazowieckiej policji miało dochodzić do nadużyć finansowych.